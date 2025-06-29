هل يشترط تسجيل رقم العميل على محفظة رقمية باسمه؟

يتسائل العديد من عملاء المحفظة الرقمية في البنوك عن ضرورة أن يكون رقم العميل مسجل باسمه وليس مشتركا بذات الرقم في محفظة أخرى.

واوضح مصرفيون أنه يجب أن يكون لدى العميل رقم موبايل مصري مسجل باسمه وليس مشتركا بنفس رقم الهاتف المحمول في أي محفظة إلكترونية أخرى (بنك آخر أو شركة اتصالات).

وتشمل قائمة تلك الشروط التالي:

شروط الاشتراك في خدمة المحفظة الإلكترونية

2- بطاقة رقم قومي سارية.

3- يمكن للعميل امتلاك ٣ محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي بأرقام هاتف محمول مختلفة.

4- يجب أن يكون العميل صاحب المحفظة مصري الجنسية.

وتقدم العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري خدمات المحافظ المالية.

ويتساءل الكثيرون من العملاء عن إمكانية التسجيل في أكثر من محفظة باستخدام الهاتف المحمول.

الحد الاقصي لخدمة المحفظة الالكترونية

وأكدت العديد من البنوك أن خدمات المحفظة المالية يمكن التسجيل فيها بحد أقصى ٣ محافظ على نفس بطاقة الرقم القومي للعميل و٣ أرقام هواتف محمولة مختلفة للعميل.

تتعدد خدمات المحفظة الالكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

خدمات محفظة بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديما عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بيها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-

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