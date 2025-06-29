إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، وذلك لسوء الأحوال الجوية. حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 20 إلى 25 عقدة، جنوبية غربية، وبلغ ارتفاع الموج إلى ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية المضطربة، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث.

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