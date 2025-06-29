مصر تقدم العزاء للسودان الشقيق فى ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للسودان الشقيق، فى حادث انهيار منجم لتعدين الذهب بشرق السودان، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مواجهة هذا الظرف الأليم، وتتقدّم بصادق المواساة إلى حكومة وشعب السودان وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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