الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تقدم العزاء للسودان الشقيق فى ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للسودان الشقيق، فى حادث انهيار منجم لتعدين الذهب بشرق السودان، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

 

وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مواجهة هذا الظرف الأليم، وتتقدّم بصادق المواساة إلى حكومة وشعب السودان وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للسودان السودان حكومة وشعب السودان

مواد متعلقة

آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

تطورات خطيرة في الضفة الغربية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي
ads

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

المزيد
الجريدة الرسمية