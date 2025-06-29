5 مواهب لاتينية خطفت الأنظار في كأس العالم للأندية 2025.. أندية الدوري الإنجليزي تتصارع للتعاقد معهم.. وثنائي فلامجنو في صدارة المتألقين

جاءت بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في أمريكا، لتمثل فرصة ذهبية لمجموعة من نجوم الكرة اللاتينية لتقديم أنفسهم على الساحة العالمية، بعد ظهورهم بمستوى لافت للأنظار.

توهج أندية البرازيل في كأس العالم للأندية

وقدمت الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في كأس العالم للأندية نفسها بشكل جيد خلال منافسات مونديال الأندية، عبر النجاح بنسبة 100% في العبور للدور الثاني (دور ال16).

وتصدر بالميراس وفلامنجو المجموعتين الأولى والرابعة، بينما حل بوتافوجو وفلومينينسي كوصيفين في المجموعتين الثانية والسادسة على الترتيب.

بالميراس أول البرازيليين الصاعدين لربع النهائي

ونجح فريق بالميراس البرازيلي في إقصاء مواطنه بوتافوجو من دور ال16 لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 0/1.

أبرز 5 مواهب برازيلية خطفت الأنظار في كأس العالم للأندية 2025

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء في تقرير لها على مجموعة مواهب تلعب في الدوري البرازيلي ينتظر لها أن تسلك طريقها نحو الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بعد كأس العالم للأندية.

ثنائي فلامجنو في صدارة المتألقين

سيكون فريق فلامنجو البرازيلي ندا صعبا لفريق بايرن ميونخ الألماني حين يلتقيان مساء اليوم الأحد في دور الستة عشر.

ويضم فلامنجو بين صفوفه الظهير الصاعد ويسلي صاحب ال21 عاما، وصاحب الانطلاقات القوية السريعة والذي يعد أحد العناصر المؤثرة في ترسانة فريقه الدفاعية.

ويلعب ويسلي حاليا تحت قيادة فنية للمدرب فيليبي لويس ظهير أيسر أتلتيكو مدريد ومنتخب البرازيل السابق، وهو ما أسهم في تحسين الأداء الدفاعي للاعب.

وتسبب التألق اللافت للموهوب ويسلي في انضمامه لقائمة منتخب البرازيل، وهو ما يزيد من قيمته ويجعل إمكانية بيعه كبيرة للغاية في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام برايتون وتشيلسي الإنجليزيين به، خاصة أن قيمته السوقية لا تتجاوز الـ20 مليون يورو.

والمهاجم والاس يان، صاحب ال20 عاما، هو أيضا من الأسماء اللافتة في فريق فلامنجو، حيث سجل رغم دخوله كبديل في مباراتي فلامنجو ضد تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي.

ويتميز والاس يان، ببنية جسدية قوية، ويجيد الهجوم من اليمين أو الوسط، ويركض بسرعة نحو الدفاعات بحرية مطلقة، ويُقال إن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم به، ولا تتجاوز قيمته السوقية 2.5 مليون يورو.

موهبة فريق بوتافوجو الأرجنتينية

وإلى جانب تقديم أبناء البلد، فإن البرازيل كذلك لديها نجوم من بلدان مجاورة مثل الأرجنتيني ألفارو مونتورو لاعب الوسط المهاجم لفريق بوتافوجو.

وقد ضم بوتافوجو اللاعب الأرجنتيني قبيل انطلاق كأس العالم للأندية بعد تألقه في حملة تتويج فيليز سارسفيلد بلقب الدوري الأرجنتيني العام الماضي.

وتألق مونتورو كبديل في مشاركتين بكأس العالم للأندية هذا العام مع بوتافوغو، وأثبت قدرة على اللعب تحت ضغط كبير، مما جعل عدة أندية إنجليزية تبدي اهتمامها به.

ثنائي كولومبي يتوهج في مونديال الأندية

رابع الأسماء هو جون أرياس، لاعب منتخب كولومبيا وفريق فلومينينسي البرازيلي، وصاحب ال27 سنة، وهو أحد العناصر الأساسية في وسط ملعب وصيف كوبا أمريكا.

ويلعب أرياس كجناح في صفوف فريق فلومينينسي، حيث يتميز بقدرته على حرية الحركة والعودة للقيام بالدور الدفاعي والانطلاق، وقد كان أهم وأفضل لاعبي فريقه في الخسارة 0-4 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ورغم كبر سنه، مقارنة بالمراهقين الصغار الآخرين سالفي الذكر، فإن خبراته وإمكانياته تجعل أندية أوروبية ساعية للمخاطرة بالتعاقد معه.

وأخيرا يأتي اسم كولومبي آخر لكنه يلمع في صفوف فريق بالميراس البرازيلي، وهو لاعب الوسط ريتشارد ريوس، صاحب ال25 سنة.

وكان ريوس لاعب كرة قدم صالات، ومثل بلاده في بطولة دولية في ريو، ثم تسبب إعجاب نادي فلامنجو به في تقديم عرض له لتمثيل الفريق.

وقبل عامين ضمه بالميراس ليصبح لاعبا أساسيا في ناديه ومنتخب بلاده كولومبيا، وقد تسبب أدائه المذهل مع كولومبيا في كوبا أمريكا العام الماضي في جذب أنظار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه.

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