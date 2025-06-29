قائد قوات الدفاع الجوي: نعمل ليل نهار على حماية سماء مصر

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، أن قوات الدفاع الجوي تعمل ليل نهار سلمًا وحربًا فى كل ربوع مصر وإننا عازمون على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الدفاع الجوي، والتي جاء بها:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

صدق الله العظيم

نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد قوات الدفاع الجوى … والذى يعد بمثابة الوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل … أبطال قوات الدفاع الجوى … الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم فى سبيل الوطن … وسجلوا فى سجل المجد والشرف بطولات عظيمة لتعلوا رايات الوطن خفاقة … لقد سطر رجال الدفاع الجوى … بأحرف من نور … صفحات مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية … بالإعلان عن إكتمال بناء حائط الصواريخ … على إمتداد جبهة قناة السويس … فخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو عام 1970 … انطلقت صواريخ الدفاع الجوى … لتفاجئ أحدث مقاتلات العدو والتى تهاوت على جبهة القتال وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط الفانتوم … معلنة مولد القوة الرابعة قوات الدفاع الجوى … كخط الدفاع الحاسم عن سماء الوطن وسيادتها … واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدًا لها … لِتُسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات … وتضع اللبنه الأولى فى صرح الإنتصار العظيم للجيش المصرى خِلال حرب أكتوبر 1973م …

ومن هنا أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى كافة ربوع الوطن …

متحملين مسئولية الدفاع عن سماء مصر بإخلاص وإقتدار … ليل نهار … سلما وحربا …

ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أوجه رسالة إطمئنان لشعب مِصر الكريم.

أن أبنائكُم من مُقاتلى قوات الدفاع الجوى … مسلحين بالعلم والإيمان وأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر … والتعامل الفورى … والتحييد الكامل لأى خطر يهدد المجال الجوى …

وإننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى … أن رجال قوات الدفاع الجوى … يُعاهدون الله أن يَظلوا الحصن المنيع … دائما على آهبة الإستعداد … حراسًا لسماء مصرنا الحبيبة.

ويُشَرفُنى ويُشرف قوات الدفاع الجوى … بأن أتوجه بتحية إجلال وتقدير …إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجُمهورية القائد الأعلى للقوات المُسلحة …مُجددين العهد لسيادتِه … أن نظل دومًا جنودًا أوفياء حافظين العهد مستمرين فى التطوير والتحديث وزيادة القدرات القتالية … لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات … لنحفظ لِلأُمة هيبتها ولِسماء مِصر قُدسيتها …

حفظ الله مِصر وحفظ جيشها ووقاها وشعبها شر الفِتن … وجعلها واحة للأمن والأمان لتستمر فى مسيرة التقدُم والرُقى والإزدهار.

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