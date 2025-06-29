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مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

نظمت وحدة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام، يوما تثقيفيا لمرضى وحدة الغسيل الكلوي، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

تضمن اليوم توزيع الطبعة الأولى من كتيب “الدليل الاسترشادي لمرضى الغسيل الكلوي”، الذي أعده فريق الصيدلة الإكلينيكية، وشارك في إعداده كل من دكتورة سماح أحمد – صيدلي إكلينيكي وتغذية علاجية، دكتورة دعاء حشمت – صيدلي إكلينيكي بوحدة الغسيل الكلوي.

التغذية السليمة لمرضى الغسيل الكلوي بقنا

وتناول الكتيب عدة موضوعات هامة، من أبرزها التغذية السليمة لمرضى الغسيل الكلوي، الأنظمة الغذائية المناسبة لمختلف الأوزان، نصائح للحفاظ على الوصلة الوريدية، وإرشادات يجب اتباعها قبل وبعد الجلسات، بالإضافة إلى الرد على أبرز التساؤلات والشكاوى الشائعة بين المرضى.

وشهدت فعاليات اليوم مشاركة كل من دكتورة دعاء حشمت، دكتور سماح أحمد، دكتور سالم مصطفى،وذلك بحضور الدكتور محمد الديب، الذي أكد على دعم إدارة المستشفى الكامل لمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تساهم في تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

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