ميلان يستهدف مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق

يبحث نادي ميلان الإيطالي عن التعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، ووضع الدولي الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، على رأس أولوياته، لكنه اصطدم بمطالب النادي الألماني.

ويعمل الروسونيري على إعادة هيكلة خط الهجوم بالكامل، في ظل اقتراب لوكا يوفيتش من الانتقال إلى كروز أزول، وعودة تامي أبراهام إلى صفوف روما بعد انتهاء فترة إعارته.

أليجري يطلب مهاجم صريح في ميلان

ويرغب المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري في التعاقد مع مهاجم صريح قوي، إلى جانب سانتياجو خيمينيز الذي انضم في يناير الماضي.

دورتموند يطلب 70 مليون يورو لبيع جيراسي

وبحسب ما أوردته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، يعد سيرهو جيراسي، مهاجم دورتموند، الخيار المثالي لتدعيم الخط الأمامي للروسونيري، إلا أن أي مفاوضات ستكون صعبة للغاية في ظل مطالب بوروسيا دورتموند بالحصول على 70 مليون يورو.

أرقام جيراسي مع دورتموند

وكان الدولي الغيني البالغ 29 عامًا قد انتقل إلى صفوف دورتموند قبل عام واحد فقط قادمًا من شتوتجارت مقابل 18 مليون يورو.

وقدم جيراسي موسمًا استثنائيًا، حيث سجل 35 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 48 مباراة رسمية.

وتضمنت حصيلته التهديفية المميزة 13 هدفًا في 14 مباراة فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتزداد حسرة ميلان على ضياع فرصة التعاقد مع جيراسي، إذ كان قريبًا من ضمه في يناير 2024، عندما كان لديه شرط جزائي بقيمة 17 مليون يورو، لكن إدارة النادي قررت في ذلك الوقت عدم إتمام الصفقة.

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