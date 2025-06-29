إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في المنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب محور ملوي في المنيا، بسبب السرعة الزائدة - تم نقل المصابين للمستشفي للعلاج، والتحفظ علي المركبة، تحت تصرف النيابة العامة.



إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان من أسرة واحدة إثر حادث في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، قبلي محور ملوي بـ 4 كيلو اتجاه أسيوط.

قرية دلجا بمركز ديرمواس



انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وهم زينب ابراهيم عبد النعيم، 19 سنة، طالبة، خالد موسي عبد الرحمن، 40 سنة، مدرس، أحمد سعد محمد حسين، 35 سنة، عامل، وطفليه عبد الرحمن، 7 سنوات، وطه 4 سنوات، أسماء طه محمد، 26 سنة، ربة منزل، مقيمون بقرية دلجا بمركز دير مواس.

مستشفي ملوي التخصصي



تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي، لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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