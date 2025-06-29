الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بسوهاج

جانب من الزيارة,
جانب من الزيارة, فيتو

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر، وذلك على مساحة 20 فدانًا، بتكلفة استثمارية 140 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من "علي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، شربات الصوينع رئيس حي الكوثر".

محافظ سوهاج يتفقد بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بحي الكوثر بتكلفة 140 مليون 

 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندسي المشروع حول مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في نوفمبر المقبل وتشمل الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأساسية، فيما تتضمن المرحلة الثانية تركيب الماكينات والتجهيزات الفنية.

ويتكون المشروع من 8 هناجر صناعية على كامل المساحة، بالإضافة إلى مبنى إداري، وسور خارجي، واستراحة، ومباني ملحقة "مخازن"، فضلًا عن مناشر للبصل، ومحطة فرز، ومقشرة، وماكينات غسيل وتجفيف، وغلايات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 210  فرص عمل مباشرة، و420  فرصة عمل غير مباشرة لأبناء سوهاج.

ووجه المحافظ خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، كما كلف بسرعة تحديد الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات جديدة في إطار خطة الهيئة للتوسع في سوهاج، والتي تشمل إقامة مركز لإنتاج شتلات القصب على مساحة 30 فدانًا، ومصنع لتجفيف الطماطم والخضروات على مساحة 15 فدانًا.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم وتذليله لكافة العقبات، مؤكدًا الالتزام بتوجيهات اللواء مهندس شريف صالح رئيس الهيئة، في التعاون مع المحافظة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود هيئة تنمية الصعيد والقائمين عليها، مؤكدا على أهمية المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية بسوهاج، واستعادة مكانة المحافظة من الانتاج الزراعي للبصل والثوم، في ظل ما تتمتع به من مزايا نسبية في إنتاج محاصيل استراتيجية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة مشروعات إنتاجية تخدم أبناء الصعيد عامة، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح آفاق واعدة للتصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صناعات الغذائية محافظ سوهاج في سوهاج سوهاج اليوم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المنطقة الصناعية الثالثة تجفيف البصل تجفيف الطماطم والخضروات

مواد متعلقة

ترقب وقلق أمام لجان الثانوية العامة قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بسوهاج (فيديو)

ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله في سوهاج 

محافظ سوهاج يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

محافظ سوهاج ووكيل الصحة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

تموين سوهاج: توريد 180 ألفا و347 طن قمح حتى الآن

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم في سوهاج

مصرع سائق وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالسيراميك بسوهاج

سائق توك توك ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بسوهاج

الأكثر قراءة

مقطع غريب، مروحية تلقي آلاف الدولارات والسر في وفاة صاحب مغسلة سيارات (فيديو)

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

زغلول صيام يكتب: العشوائية تسيطر على الزمالك.. مجلس الإدارة سلم مفتاح النادي!.. هو إدوارد اللي هيصلح المايل؟!

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

إطلاق أسماء الشهداء على 19 مبنى حكومي بالسنابسة، قرارات عاجلة للحكومة بشأن حادث الطريق الإقليمي

يحدث ثقب بالمعدة، أخصائي تغذية يحذر من خطر تناول القهوة مع الأدوية الشائعة

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخنزير في المنام وعلاقته بالمرور بضائقة مالية

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية