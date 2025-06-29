بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بسوهاج

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر، وذلك على مساحة 20 فدانًا، بتكلفة استثمارية 140 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من "علي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، شربات الصوينع رئيس حي الكوثر".

محافظ سوهاج يتفقد بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الغذائية لتجفيف البصل والثوم بحي الكوثر بتكلفة 140 مليون

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندسي المشروع حول مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في نوفمبر المقبل وتشمل الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأساسية، فيما تتضمن المرحلة الثانية تركيب الماكينات والتجهيزات الفنية.

ويتكون المشروع من 8 هناجر صناعية على كامل المساحة، بالإضافة إلى مبنى إداري، وسور خارجي، واستراحة، ومباني ملحقة "مخازن"، فضلًا عن مناشر للبصل، ومحطة فرز، ومقشرة، وماكينات غسيل وتجفيف، وغلايات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 210 فرص عمل مباشرة، و420 فرصة عمل غير مباشرة لأبناء سوهاج.

ووجه المحافظ خلال الزيارة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد، كما كلف بسرعة تحديد الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات جديدة في إطار خطة الهيئة للتوسع في سوهاج، والتي تشمل إقامة مركز لإنتاج شتلات القصب على مساحة 30 فدانًا، ومصنع لتجفيف الطماطم والخضروات على مساحة 15 فدانًا.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لمحافظ سوهاج على دعمه الدائم وتذليله لكافة العقبات، مؤكدًا الالتزام بتوجيهات اللواء مهندس شريف صالح رئيس الهيئة، في التعاون مع المحافظة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود هيئة تنمية الصعيد والقائمين عليها، مؤكدا على أهمية المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية بسوهاج، واستعادة مكانة المحافظة من الانتاج الزراعي للبصل والثوم، في ظل ما تتمتع به من مزايا نسبية في إنتاج محاصيل استراتيجية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة مشروعات إنتاجية تخدم أبناء الصعيد عامة، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح آفاق واعدة للتصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي.

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