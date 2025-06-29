محافظ قنا يلتقي المهندسين الجدد ويوجههم للعمل بروح الفريق وخدمة المواطن

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع المهندسين الجدد الذين تم اختيارهم للعمل بالوحدات المحلية لمدن المحافظة، والبالغ عددهم ٥٧ مهندسا ومهندسة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وحمدي حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

تعريف المهندسين الجدد بمسئولياتهم الوظيفية في قنا

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظة على تعريف المهندسين الجدد بمسؤولياتهم الوظيفية، وأهداف العمل المحلي، فضلًا عن تحفيزهم على بذل الجهد والعمل الجاد لخدمة المجتمع والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال اللقاء على الدور المحوري الذي يلعبه المهندسون في دفع عجلة التنمية الشاملة، مشددًا على أهمية تحليهم بالمسؤولية والوعي الكامل بطبيعة المرحلة، والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء مهامهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يكونوا قدوة في اتخاذ القرار العادل والحكيم.

وشدد المحافظ على أهمية دور المهندسين في الإشراف الميداني والمتابعة الفنية الدقيقة لمواقع العمل، موضحًا أن اختيارهم جاء بناءً على معايير الكفاءة والتخصص، كما أشار إلى أن المواطن يجب أن يكون محور اهتمامهم، من خلال تلبية احتياجاته والعمل على حل مشكلاته بفاعلية.

وفي ختام اللقاء، أعلن المحافظ عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للمهندسين الجدد، بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم للقيام بدورهم التنموي بكفاءة عالية.

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