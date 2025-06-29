ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بقنا خلال ساعات

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم، بمحافظة قنا، أنه يتم الرصد والتجميع في مراحله النهائية، ويتم إعداد الكشوف النهائية لعرض النتيجة علي الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

وأضاف مصدر لفيتو، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عقب اعتمادها رسميا من قبل محافظ الإقليم خلال ساعات قليلة علي أقصي حد ستكون غدا “الأثنين”.

أعداد طلاب الشهادة الإعدادية بقنا

يذكر أن 58841 طالب بالشهادة الإعدادية بقنا في 291 لجنة استهلوا امتحاناتهم اليوم باللغة العربية في اللجنة الأولى واللغة الإنجليزية للمدارس الرسمية لغات في اللجنة الثانية، بينما يمتحنون غدًا الأحد أول يونيو مادة الجبر والإحصاء في اللجنة الأولى والدراسات الاجتماعية في اللجنة الثانية.

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