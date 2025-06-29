سكرتير محافظة المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

عقد اليوم اللواء عبدالله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا تنسيقيًا لمتابعة آخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء المنتهى تنفيذها لدخولها الخدمة أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة ومنها موقف تسليم مشروعات شبكات الانحدار بقرى سهواج وشعشاع وشما ومشروعات محطات المعالجة لقرى طهواي وسبك الاحد وطليا وسمادون بحري وشما ومحطات رفع سهواج وشعشاع بالإضافة إلى تنفيذ أعمال محطات المياه ونهو الاعمال وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، مدير الادارة الاستراتيجية بمديرية الصحة وعدد من الاجهزة المعنية، ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، عدد من الأجهزة المختصة.



كما تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية خلال جولته الاخيرة بمركز ومدينة أشمون بسرعة تشغيل مركز تنمية طب الاسرة بشما ضمن مشروعات حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعملية التشغيل ودخولها الخدمة لتقديم خدمات طبية أفضل والارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وتلبية متطلبات المواطنين بما يحقق رضاهم.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على سعيه الدائم من خلال متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية واتخاذ قرارات جادة وفورية وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الاعمال بالمشروعات المتبقية، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري.

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والدورية لآليات تنفيذ المشروع القومي " حياة كريمة " للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء منها وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف.

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