وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم للأسر المتضررة في حادث قرية البراجيل

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بسبب وقوع انفجار بمخزن حدايد وبويات تبين أنه مخالف بالمنطقة السكنية.

وقد نتج عن هذه الانفجارات تهالك وتدمير بعض الوحدات السكنية بالعقارات المجاورة؛ وتتفاوت الأضرار الناتجة عن الواقعة من شديدة إلى بعض التلفيات المتوسطة دون وجود حالات وفيات.

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بحصر الأضرار وصرف المساعدات اللازمة للمتضررين



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر الأضرار وصرف المساعدات اللازمة للمتضررين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضم مدير مديرية الاجتماعي بمحافظة الجيزة ومسئولي الحماية الاجتماعية وإدارة أوسيم الإجتماعية.

تولت اللجنة حصر الأضرار التي تعرضت لها بعض الأسر من جراء حادث الانفجار؛ وتبين تضرر 9 أسر بالعقارات المجاورة للمخزن محل الواقعة؛ مع وجود تفاوت في حجم وشدة الإضرار الناتجة؛ وعليه تقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ علما بأن معايير صرف المساعدات أخذت في الاعتبار حجم الخسائر الناتجة والظروف المعيشية والاجتماعية للأسر المتضررة.

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