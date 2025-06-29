المستشار حسين مدكور يؤدي اليمين القانونية رئيسٱ لهيئة قضايا الدولة الجديد (بروفايل)

أدى المستشار حسين مدكور اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسٱ لهيئة قضايا الدولة، وذلك خلفٱ للمستشار عبد الراضي صديق الذى بلغ السن القانونية.

والمستشار مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي.

السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، وعين محاميا ببنك مصر عام 1979، وعين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية وترقي في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتي حصل على درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

حصل على شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية، حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي.

رئيس قطاع التنفيذ.. قسم جزئيات شمال، قسم كليات جنوب، قسم الاستئناف، قسم قضايا هيئة الأوقاف، قسم القضاء الإداري، قسم المحكمة الإدارية العليا، قسم المحكمة الدستورية العليا، عمل رئيسا للمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

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