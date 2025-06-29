زيادة جديدة فى أسعار السجائر خلال ساعات.. الشعبة توضح

أشاد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والذي تضمن تعديلات وزيادات تعلقت بقطاع السجائر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فـيتو إن تلك التعديلات الجديدة جاءت في وقتها وللصالح العام لخزينة الدولة والشركات.

موضحا أنها تعوض خزينة الدولة عن المصروفات في قطاعات أخري، لافتا إلى أنه تم تعديل حدود شرائح أسعار السجائر في مصر، مما يسمح للشركات بزيادة الأسعار.

لافتا إلى أنه بذلك تم تعديل شرائح تسعير السجائر المحلية، بما يفتح الباب أمام الشركات المنتجة والمستوردة لإجراء زيادات سعرية جديدة على منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يتضمن رفع الحد الأقصى للشريحة السعرية الأولى “الدنيا” من 38 إلي 48 جنيها، وهو ما يتيح للشركات التي كانت تبيع ضمن هذه الفئة زيادة أسعار منتجاتها بنحو 9.20 جنيه.

وأوضح أن الشريحة الوسطي للسجائر جرى تعديلها لتباع السجائر حتى 69 جنيهًا بدلًا من الحد السابق البالغ 48 جنيهًا، بينما تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فأكثر دون سقف سعري محدد، مما يمنح الشركات الكبرى مساحة أكبر لتعديل الأسعار حسب استراتيجياتها.

وأوضح أن متوسط أسعار السجائر قد يرتفع بأكثر من 12% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إلي زيادة 12 % كل عام بدءا من 5 نوفمبر.

وقال إن هذا يأتى بما يتوافق مع الزيادات في تكلفة الإنتاج، والنقل، والضرائب. لافتا الى ان هذا يأتى في إطار تنظيم السوق وضبط عمليات التسعير، ولمواجهة الارتفاعات المتتالية والشديدة فى اسعار النوالين والشحن والتوزيع والتأمين. كما ان ان تلك التغيرات تأتي استجابة لمتغيرات السوق، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق. وقال إن إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات على حد سواء.

وقال: وفقا للقرار فقد تم فرض 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي علي 48 جنيها، و750 قرشا للعبوة علي السجائر المصنعة محليا ، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي علي 48 جنيها، ولا يجاوز 69 جنيها أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها، و800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها النهائي علي 69 جنيها.

والجدير بالذكر أنه وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة، وذلك لزيادة أسعار السجائر.

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