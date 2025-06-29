الأحد 29 يونيو 2025
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سياسة

ضوابط منع تزوير العلامات التجارية في القانون

تريد مارك، فيتو
تريد مارك، فيتو

التزوير في المنتجات يشكل تهديدًا لصحة وسلامة المستهلك، كما تمتد أضراره لتشمل تضليل المستهلكين، وإضعاف ثقة المستثمرين في البيئة التجارية. 

أزمة تزوير العلامات التجارية

يؤدي هذا الخلل إلى زعزعة المنافسة داخل السوق، إذ يجد المُصنِّع الأصلي نفسه في مواجهة منتجات أقل تكلفة، لكنها مزيفة وتضر بسمعته، وتتعامل القوانين في مختلف الدول مع تزوير العلامات التجارية باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، ويخضع مرتكبوها لعقوبات تصل إلى الحبس لعدة سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية ضخمة، خاصة في الحالات التي تلحق ضررًا واسع النطاق بالشركات أو بصحة الأفراد.

وفي بعض القضايا، تلزم المحاكم الجُناة بتعويضات مالية لصالح الشركات المتضررة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحماية القانونية للعلامات المسجلة.

وتزوير العلامات التجارية لم يعد مقتصرًا على الأسواق المحلية، بل أصبح ظاهرة دولية عابرة للحدود، تستدعي تعاونًا بين السلطات الرقابية والجهات القضائية في عدد من الدول. 

وتكمن الإشكالية في أن بعض العصابات تستغل الفجوات القانونية والرقابية في دول معينة لتوزيع منتجات مزيفة على نطاق أوسع.

جهود منع تزوير العلامات التجارية 

ورغم الجهود الحكومية، تظل المواجهة غير مكتملة دون دور حقيقي من الشركات والمستهلكين. الشركات مطالبة بتعزيز أدوات التتبع الرقمي للمنتجات، والاعتماد على تقنيات تحقق جديدة، إلى جانب التوعية المجتمعية بطرق التمييز بين الأصلي والمقلّد.

أما المستهلك، فهو الطرف الأهم، إذ إن وعيه بحقوقه، وقدرته على الشك في المنتجات المشبوهة، يُعد خط الدفاع الأول ضد انتشار هذه الظاهرة.

يمكن القول أن تزوير العلامات التجارية جريمة لا تكتفي بالإضرار بالمصنع أو المستثمر، بل تتسلل بهدوء لتقوّض ثقة المجتمع كله في السوق.

 والتعامل معها لا يجب أن يظل في خانة "الجريمة الاقتصادية"، بل يجب النظر إليها باعتبارها تهديدًا واسع النطاق يتطلب حسمًا تشريعيًا، ورقابة حقيقية، وتعاونًا بين الجميع.

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