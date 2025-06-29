الأحد 29 يونيو 2025
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محافظات

أول فيديو لحادث انقلاب سيارة زلط على الطريق الإقليمى

المنوفية،فيتو
المنوفية،فيتو

حصلت “فيتو”علي أول فيديو لواقعة انقلاب سيارة محملة زلط علي الطريق الإقليمي.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة زلط علي الطريق الإقليمي.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنوفية والمعنية إلي موقع الحادث، وتم الدفع باوناش لرفع آثار الحادث علي الطريق.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية العميد محمد أبو العزم حادث إنقلاب سيارة محملة محافظة المنوفية مركز شرطة أشمون

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