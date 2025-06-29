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معهد إعداد القادة يطلق برنامج "صُنّاع التأثير" للتدريب الإعلامي لشباب الجامعات

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

يطلق قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، البرنامج التدريبي برنامج صُنّاع التأثير للتدريب الإعلامي لشباب الجامعات بهدف إلى تنمية وعي الطلاب وصقل مهاراتهم الإعلامية، ويستمر البرنامج حتى ٣ يوليو ٢٠٢٥.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها معهد إعداد القادة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب مهارات أساسية في مجالات الإعلام الرقمي، بما يُسهم في صقل قدراتهم وتشجيعهم على الاستخدام الواعي للمحتوى الإعلامي.

ويُقام البرنامج تحت إشراف، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وأوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج يُتيح للمشاركين تدريبات نظرية وعملية في موضوعات مثل: الإعلام وبناء ثقافة المجتمع، مهارات التصوير والإنتاج، التسويق الرقمي، صناعة المحتوى باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ورش تطبيقية داخل استوديوهات مدينة الثقافة والعلوم لمحاكاة بيئة العمل الإعلامي.

ويُختتم البرنامج بعرض مشروعات طلابية تُجسد ما اكتسبه المشاركون من خبرات، على أن يتم تكريمهم في ختام البرنامج.

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