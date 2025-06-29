نائب: الحكومة تتعمد تفجير الأزمات ومشروع قانون التعليم يمنح الوزير صلاحيات دون الرجوع لأحد

انتقد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تقدم الحكومة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لمجلس النواب، دون العرض على المجلس الأعلى للضرائب.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كما انتقد إمام قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب اليوم، قائلا،: يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد، مستنكرا قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، وهذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.

من جانبه عقب المستشار الدكتور رئيس المجلس مشيرا إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم تم إحالته إلى اللجنة المختصة، ويمكن حضور اجتماعات اللجنة وعرض كافة وجهات النظر حوله.

تحمل المواطنين أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية

فيما نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.