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محافظات

طلاب ثانوية عامة بقنا: أسئلة الانجليزي بسيطة بس فيها تريكات (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا عن سعادتهم اليوم “الأحد”بإمتحان اللغة الإنجليزية قائلين: “الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ”.

وأكد الطلاب على أن بعض الأسئلة فيه تريكات بسيطة ولكن الامتحان كان من النماذج الاسترشادية.

 وكيل التعليم يشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات

وقال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أهمية التزام جميع الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي وسائل إلكترونية داخل لجان الامتحانات، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي محاولة للغش أو الإخلال بنظام اللجنة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة، على أهمية تفعيل دور غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ، بما يضمن انتظام وانضباط اللجان.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة قنا يبلغ نحو 18026 طالبًا وطالبة، موزعين على 51 لجنة امتحانية تغطي مختلف الإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.

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