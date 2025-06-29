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فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات جنوب الوادي للعام الجامعي 2025/ 2026

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2025/2026.

فتح القيد الأول لكلية الزراعة بقنا

واكد رئيس الجامعة أنه تقرر فتح القيد الاول لكلية الزراعة اعتبارا من 1 اغسطس حتى 15 أغسطس والقيد الثاني من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر.

وتقرر فتح التقديم لكلية التجارة (فصل الخريف) اعتبارا من 9 أغسطس حتى 4 سبتمبر، و(فصل الربيع) اعتبارا من 7 فبراير 2026 حتى 19 فبراير 2026.
وفتح باب التقديم للدبلوم وتمهيدي الماجستير بكلية الآثار اعتبارا من 3 أغسطس حتى 30 سبتمبر، والماجستير والدكتوراه طوال العام. 
وفتح باب التقديم للدبلوم بكلية التربية من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، والماجستير مرتين في العام: أكتوبر 2025 - مارس 2026.
والتقديم لـ"فصل الخريف" بكلية التربية النوعية من 15 أغسطس حتى 14 سبتمبر، و"فصل الربيع" من 15 ديسمبر 2025 إلى 14 يناير 2026.

كلية التربية الرياضية

وأضاف الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه بالنسبة للتقديم لفصل الخريف بكلية التربية الرياضية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، وفصل الربيع دكتوراه من 1 يناير 2026 الى 15 يناير2026.
والتقديم لكلية الحقوق الفترة الأولى من 1 سبتمبر الى 18 سبتمبر والفترة الثانية من 23 نوفمبر الى 11 ديسمبر.
وكلية الآداب من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، ويبدأ القيد الاول بكلية الطب البيطري من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) والقيد الثاني (ماجستير، دكتوراه) 1 مارس 2026 إلى 30 مارس 2026.

وكلية العلوم من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، وكلية الطب أبريل وأكتوبر من كل عام.

كلية الهندسة

وكلية الهندسة اعتبارا من 15 سبتمبر إلى 14 اكتوبر ماجستير + دكتوراه الهندسة الكهربائية (قوى كهربية، آلات كهربية، الاتصالات وإلكترونيات، الجهد العالي).
ماجستير+ دكتوراه الهندسة المدنية (إنشاءات متقدمة، الأشغال العامة).
ماجستير+ دكتوراه الهندسة الميكانيكية (التصميم الميكانيكي والانتاج، القوى الميكانيكية). 
وكلية التمريض خلال شهر أغسطس حتى الأسبوع الأول من سبتمبر وكلية طب الفم والأسنان شهر يوليو من كل عام.

وأضاف على موسى مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث، أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة ( نظام بن الهيثم – بوابة جامعة جنوب الوادي الرقمية – التقدم للدراسات العليا)، والأوراق المطلوبة هي شهادة المؤهل الدراسي (ليسانس أو بكالوريوس)، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة، فترة الامتياز وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل (أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام)، وتحديد الموقف من التجنيد، وبالنسبة للتقديم لدرجة الدكتوراه يضاف للأوراق السابقة شهادة الماجستير.

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الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي قنا كلية الزراعة بقنا مجلس جامعة جنوب الوادي محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا كلية التربية الرياضية

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