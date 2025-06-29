محافظ قنا يتابع تطوير حمام السباحة بالاستاد الرياضي ويطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، صباح اليوم، جولة تفقدية شملت حمام السباحة الأوليمبي الملحق باستاد قنا الرياضي، ولجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قنا التجارية المشتركة بمدينة قنا.

استهل المحافظ جولته بتفقد حمام السباحة الأوليمبي، رافقه خلالها كريم حمدي وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، وأسامة قدوس رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الجهات المختصة.

ضمان جاهزية الحمام بقنا

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، وضمان جاهزية الحمام من حيث البنية التحتية ومستوى النظافة وسلامة المعدات، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الإقبال على الأنشطة الرياضية، كما وجه بسرعة تنفيذ البرنامج الزمني المقرر وتسليم الحمام في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان حرصا على سلامة المترددين من الشباب والناشئين، مؤكدًا دعم المحافظة الدائم للأنشطة الرياضية ودورها في تنمية قدرات النشء.

وفي سياق متصل، تابع محافظ قنا سير امتحانات الثانوية العامة من خلال زيارة ميدانية للجنة مدرسة قنا التجارية المشتركة بمنطقة الرياح، بحضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة هادئة وآمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية داخل مقار اللجان.

وتفقد سيادته الإجراءات الأمنية والتنظيمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن قنا، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون القائم بين الجهات المعنية بما يضمن انتظام الامتحانات دون معوقات.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بضرورة توفير وسائل مواصلات مناسبة للمراقبين والملاحظين، بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ قنا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، حرصا على انتظام العملية الامتحانية في أجواء مستقرة وآمنة.

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