الأحد 29 يونيو 2025
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رياضة

مسيرة أسد الحملاوي المرشح لتدعيم هجوم الأهلي

أسد الحملاوي، فيتو
أسد الحملاوي، فيتو

دخل أسد الحملاوي لاعب نادي شلوسك فروتسواف البولندي بقوة ترشيحات تدعيم صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد. 

ونستعرض في السطور التالية مسيرة اللاعب الفلسطيني المرشح بقوة لتدعيم صفوف الأهلي.

معلومات شخصية وناديه الحالي

الاسم الكامل: أسعد إسلام الحملاوي

الميلاد: 27 أكتوبر 2000 (24 سنة)  

الطول: 1.88 متر  

يلعب كمهاجم برأس الحربة، يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسويدية  

ناديه الحالي: شلوسك فروتسواف البولندي، ارتدى القميص رقم 9  

أداء الموسم الحالي (الدوري البولندي) 

المشاركة: 16 مباراة

الأهداف: 7 أهداف (من ضمنها ثنائية أمام ليخ بوزنان)  

دقائق لعب: حوالى 1059 دقيقة، بمعدل هدف كل ~151 دقيقة  

 مسيرته الاحترافية – أرقام للأندية (في الدوري المحلي فقط)

أنجيلهولمز (السويد): 16 مباراة – 4 أهداف  

برايم بانكوك (تايلاند): 11 مباراة – 9 أهداف + 3 أسيست  

إي كيه أوديفولد (السويد): 28 مباراة – 14 هدف + 2 أسيست  

شلوسك فروتسواف (بولندا): 16 مباراة – 7 أهداف

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