ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس علي تشبيهها بالنجمة العالمية شاكيرا مؤكدة أن الأخيرة نجمة كبيرة وموهبة وشاطرة مشيرة إلي أنها تقبل بعض الانتقادات والبعض الآخر لا تقبله.

ميريام فارس ترد على تشبيهها بشاكيرا

و أضافت “ميريام” خلال لقائها مع sky news:" بأنها لا تفكر في التمثيل بعد مسلسلها الأخيرة اتهام وأكدت أنها تلقت عروضا بعدها كثيرا ولكن المسلسل الأخير الذي قدمته أرهقها كثيرا.

وكشفت ميريام عن سر إخفاء وجه أولادها دائما في الصور قائلة بخاف عليهم من شر الناس مش كل الناس طيبة.

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