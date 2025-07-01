عزت أبوعوف ترك الطب من أجل الفن.. أنشأ فرقة فور إم بعضوية شقيقاته.. تألق في السينما..ورحل في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات

عزت أبو عوف، ممثل وموسيقار، عازف ومغني ومؤلف موسيقي، من عائلة فنية شهيرة، فهو ابن الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف وقائد فرقة الفور إم المكونة من شقيقاته الأربعة، ترك مهنة الطب واتجه للفن، وصفه الموسيقار عمر خيرت بصاحب القلب الجميل، اختاره الوزير فاروق حسني رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائىي عدة دورات، رحل في مثل هذا اليوم عام 2019.



تأثر عزت أبو عوف بمدرسة "البيتلز" الغربية، وأنشأ فرقته التي حققت نجاحا كبيرا في بعض المناطق، لكنها لم تستمر وإن ظلت موسيقاها شبابية مرحة حتى إن الملحن كمال الطويل وصف فرقة الفور إم بمصدرة البهجة.

رجل الطبقة الارستقراطية

ولد عزت أبو عوف عام 1948، تخرج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وترك الطب، عاش حياته عاشقا للموسيقى والتمثيل حتى أصبح قاسما مشتركا فى أكثر من 150 فيلما، وكانت أول أدواره فى فيلم "أيس كريم فى جليم " ليواصل مشوار طويل فى السينما.

وتنوعت أدواره في الأفلام وكانت أغلبها شخصية الرجل ابن الطبقة الارستقراطية فقدم في بداية مشواره الفني شخصية مصطفى بجاتو بمسلسل زيزينيا وشخصية الرجل المساعد للفنانين مثل فيلم "إسماعيلية رايح جاي" وكلها كانت أدوار مرحة مناسبة لشخصيته.

عزت أبو عوف وسط شقيقاته الاربعة

حول تغيير مسار حياته إلى الفن، قال الفنان عزت أبو عوف: كانت دراسة الطب تلبية لرغبة الأهل، وبالفعل تخرجت وعملت طبيبا لمدة خمس سنوات واتجهت إلى الموسيقى بجانب عملي كطبيب ونجحت فرقة الفور إم نجاحا ساحقا بقيادتي، فكان لابد من التفرغ للفرقة وللنجاح الكبير الذي حققته حيث كان من الصعب الجمع بين الطب والفن فاخترت الفن الذي أعشقه.

ظل الرئيس آخر أعماله



اتجه الفنان الراحل عزت أبو عوف إلى عالم البرامج التليفزيونية من خلال مشاركته للإعلامي عمرو أديب برنامجه بهدف مناقشة الموضوعات الاجتماعية، فنجح في مشاركته تقديم البرنامج، وإلى جانب البرنامج قدم للتليفزيون أدوارا متعددة فى مسلسلات ناجحة منها: الدخول في الممنوع، هوانم جاردن سيتي، صفين لولي، الأب الروحي، عباس الأبيض، حلم العمر، أم كلثوم، الملك فاروق، اللهم إني صائم وغيرها، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "ظل الرئيس ".

الفنان عزت ابو عوف

فى أواخر أيام عزت أبو عوف أطلقت شائعة أن عزت أبو عوف أوصى بحرق أشرطة أفلامه وفي لقاء معه أثناء مرضه قال: أعتز بجميع أعمالي الفنية وأن الشائعة أصابتني بالألم النفسي، كما أنه يعتز بجميع أعماله الفنية ولم يطلب حرق أفلامه ليؤكد بعدها عدة مرات أنه لم ولن يطلب ذلك، وبعد رحيله قالت شقيقته مها أبو عوف: عزت أوصانا بالتأكيد أنه لم يطلب حرق أشرطة أفلامه، والشائعة أصابته بالألم كثيرا، وكان يعتز بأعمال الفنية، ، وأنه رفض السفر خارج مصر بعد تولي الإخوان السلطة".

اقتناء سيارة عبد الناصر

وفي حوار سابق مع "فيتو" كشف عزت أبو عوف عن حبه لاقتناء السيارات قائلًا: أعشق اقتناء السيارات الكلاسيكية، وبالفعل اشتريت سيارة جمال عبد الناصر، وأذكر جيدًا واقعة شرائي السيارة، حيث كانت تربطنى علاقة صداقة بالمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، واقترح على موظف من رئاسة الجمهورية شراء سيارة أهداها الرئيس الأمريكى جون كنيدى للرئيس جمال عبد الناصر، وأقنعنى بدخول المزاد والذي أقيم بعد وفاة عبد الناصر، وبالفعل نجحت في اقتنائها في أواخر السبعينيات بـ4 آلاف جنيه.



عانى الراحل عزت أبو عوف من أزمات فى حياته منها أن المخرج يوسف شاهين صدمه حين قال له إنه لا يصلح للتمثيل ثم عاد واعتذر له وضمه إلى فريق عمل فيلم “المصير” الذى أثبت وجوده كممثل شاطر فيه، الأزمة الثانية عندما تعرضت أسرته لأزمة مالية شديدة بعد أن كان والده عضوا فى مجلس الأمة ووقع في خلاف مع رئيس المجلس أنور السادات الذى ساهم في وقف التعامل مع أحمد شفيق أبو عوف الذي أصبح دون دخل فترة طويلة.

أزمة فقدان الزوجة

أما أكبر أزمات عزت أبو عوف فكانت عند رحيل زوجته فاطمة التى كان يصفها بالملاك وأنها تحملت عصبيته وطبعه أكثر من 37 سنة وقال أبو عزت أبو عوف في رحيلها: كنت أتمنى أن أسبقها إلى الموت، لكنه قضاء الله، وصدمت لموتها لدرجة إني دخلت أكثر من مصحة علاجية وأرى أن للموت إيجابية واحدة وهي أنني سألتقي بها بعد الموت.

عزت أبو عوف مع زوجته الثانية



إلا أنه قبل الرحيل بخمس سنوات تزوج من مديرة أعماله “ أميرة” التي رفضتها ابنته الوحيدة لكنها زاملته حتى رحل مصابا بالسرطان. وفى مثل هذا اليوم الاول من يوليو عام رحل الفنان عزت أبو عوف عن 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

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