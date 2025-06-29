هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

أجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـ سورة يوسف، عن سؤال: هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله تعالى؟

سورة يوسف الآية 6

قال تعالى: «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

سورة يوسف الآية 6

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 6 من سورة يوسف

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: أي: كما آنسَك الله بهذه الرؤيا المُفْرحة المُنْبِئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك وبالنسبة لأبيك، فلسوف يجتبيك ربك؛ لا بأن يحفظك فقط؛ ولكن بأن يجعل كيدهم سببًا لصالحك، ويُعلِّمك من تأويل الأحاديث ما يجعل أصحابَ الجاهِ والنفوذ يلتفتون إليك.

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟

وأوضح الشيخ الشعراوي: ومعنى تأويل الشيء أي معرفة ما يؤول إليه الشيء، ونعلم أن الرُّؤى تأتي كـطلاسم، ولها شَفرة رمزية لا يقوم بِحلِّها إلا مَنْ وهبه الله قدرة على ذلك؛ فهي ليست عِلْمًا له قواعد وأصول؛ لأنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى.

نعم الله على نبيه يوسف

وتابع الشعراوي: وبعد ذلك تصير يا يوسف على خزائن الأرض؛ حين يُوجد الجَدْبُ، ويعُمُّ المنطقة كلها، وتصبح عزيز مصر. ويتابع الحق سبحانه: {وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [يوسف: 6]، فكل ما تَمَتَّع به يوسف هو من نعم الدنيا، وتاج نعمة الدنيا أن الله اجتباه رسولًا. أو أن: {وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [يوسف: 6]، بمعنى إلا تسلب منك النعمة أبدًا؛ ففي حياة يوسف منصبٌ مهم، هو منصب عزيز مصر، والمناصب من الأغيار التي يمكن أن تنزع.

وأضاف: أو أن: {وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [يوسف: 6]، بأن يصل نعيم دنياك بنعيم أُخْراك. ويتابع الحق سبحانه: {وعلى آلِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَآ على أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [يوسف: 6]، يُذكِّر الحق سبحانه يوسف عليه السلام بأن كيد إخوته له لا يجب أن يُحوِّله إلى عداوة؛ لأن النِّعم ستتم أيضًا على هؤلاء فهم آل يعقوب؛ هم وأبناؤهم حَفَدة يعقوب، وسينالهم بعضٌ من عِزِّ يوسف وجاهه وماله.

وأكمل: كما أتمَّها من قبل على إبراهيم الجد الأول ليوسف باتخاذه خليلا لله، وأتمَّ سبحانه نعمته على إسحق بالنبوة. وهو سبحانه أعلمُ بمَنْ يستحق حمْل الرسالة، وهو الحكيم الذي لا يترك شيئًا للعبث؛ فهو المُقدِّر لكل أمر بحيث يكون مُوافِقًا للصواب.

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