خالد عباس: العاصمة الإدارية لا تواجه أي ديون مالية والموقف المالي آمن

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشـركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الشركة لا تواجه أي ديون مالية، مشددًا على أن الموقف المالي “آمن ومستقر”، حيث تمتلك الشركة السيولة الكافية لتغطية كافة احتياجاتها الحالية والمستقبلية، بفضل استراتيجيات استثمارية واضحة وناجحة.

وقال خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، إن “العاصمة الإدارية ليس عليها أي مديونيات، وكل البنوك تؤكد أننا من أقوى الكيانات المالية في السوق، ولدينا قدرة عالية على التوسع والتطوير”.

وأكد أن هناك حوالي 5 آلاف أسرة تعيش فى العاصمة حاليا بما يقارب 25 ألف مواطن، لافتا إلى أنه تم تركيب 11 ألف عداد مياه وكهرباء فى الوحدات بالعاصمة الإدارية بما يعني قرب إشغالها.

وتوقع زيادة عدد المواطنين الذين يعيشون فى العاصمة الإدارية ليصل لـ 80 ألف بنهاية العام، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية تضم 12 مدرسة بها 5 آلاف طالب، ويوليو المقبل تكمل الحكومة العام الثاني على التوالي للعمل بالكامل من العاصمة الادارية كما يعمل مجلس النواب من العاصمة الإدارية، وسيتم افتتاح مجلس الشيوخ بعد الانتخابات القادمة بالعاصمة.

قام المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووفد مرافق بزيارة رسمية إلى العاصمة الملجاشية أنتاناناريفو خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2025 بهدف دعم علاقات التعاون الثنائي، ونقل الخبرات في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة وبما يساهم في إنشاء المدينة الجديدة والتي تعتبر امتدادا للعاصمة وعاصمة إدارية للدولة.

واستهل المهندس خالد عباس الزيارة بجولة ميدانية بموقع مشروع المدينة الجديدة “تانا-ماسواندرو”، والذي يُعد المشروع الأبرز في مجال التنمية الحضرية في مدغشقر، ويمتد على مساحة حوالي 2340 فدانا ويبعد عن العاصمة قرابة 28 كم، حيث تم الاطلاع على مخططات المشروع وما تم تنفيذه حتى الآن مع طلب المخططات والرسومات الخاصة بالمدينة للمراجعة والتدقيق.

كما التقى المهندس خالد عباس سكرتير الدولة للمدن الجديدة والإسكان في جمهورية مدغشقر حيث تم خلال اللقاء استعراض تجربة مصر الرائدة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج متكامل للتنمية الذكية والمستدامة وتوضيح كافة النقاط وسبل التعاون من خلال الخبرات المكتسبة مع بحث فرص الشركات المصرية المتخصصة للمعاونة في إنشاء المدينة الجديدة وإمدادهم بالفنيين والمتخصصين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم كافة التخصصات بغرض بدء تفعيل التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات المدينة الجديدة.

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