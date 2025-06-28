وكيل صحة قنا يطمئن علي الأطفال داخل حضانات مستشفى قنا العام

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا يرافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتورة سلمي القاضي مديرة المكتب الفني وفي رفقتهم الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام، قسم الحضانات بالمستشفي.

اطمأن وكيل الوزارة علي جميع الأطفال بالحضانات وعلي الرعاية الصحية المقدمة وإستمرار تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم قد تعرض لتعطل بمفتاح التكييف بالقسم وتم علي الفور إستبداله وإصلاحه.

هذا وقد أشرف وكيل الوزارة علي مراجعة التوصيلات الكهربائية بالقسم وتشغيلها بكفاءة وفاعلية،موجهًا بمراجعة شاملة لكافة الأعمال الكهربائية بالمستشفي وإستيفاءها الشروط التشغيلية السليمة.

كما راجع أعمال السلامة داخل القسم لضمان الإستدامة في تقديم الرعاية للأطفال بالقسم.

واطمأن وكيل الوزارة المواطنين علي سلامة أبناءهم بالقسم وخضوعهم لأقصي درجات الرعاية الصحية اللازمة علي يد فريق متكامل من الأطباء والتمريض.

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