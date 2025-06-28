السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

اللواء دكتور عبدالفتاح
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية بكل دقة داخل اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمراكز والمدن.

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة استمرار متابعة الإجراءات المتخذة للرقابة الصارمة على العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لينعكس ايجابيا على أداء الطلبة للامتحان في أجواء مستقرة.

 

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهود للسير على النهج الذي يحقق صورة مشرفة للتعليم في سوهاج، والخروج بالامتحانات بشكل منظم وآمن، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد تقدمًا واضحًا في مستوى الانضباط داخل اللجان.

وطالب المحافظ بعدم تفتيش الطلاب أثناء الامتحانات إلا في حالة وجود اشتباه قوي وضبط حالة غش واضحة، مؤكدًا أن الإعلان عن مثل هذه الحالات ضروري لردع من تسول له نفسه الإخلال بالنظام.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجان، وتكليف مديري الإدارات التعليمية وفرق العمل بمتابعة المدارس ميدانيًا، ومعاونة أمن اللجنة في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول اللجنة تحت إشراف مباشر من مدير المديرية، مع التركيز على المدارس التي ترد منها شكاوى متكررة، واستمرار المراقبين في أداء دورهم بكل أمانة للسيطرة على حالة الانضباط باللجان.

وفي ختام الاجتماع، شدد "سراج" على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من فرص الغش، وإرسال رسائل حازمة للمراقبين والملاحظين لضبط حالات الغش والتعامل معها بحسم، بالإضافة إلى متابعة عملية تدوير المراقبين والملاحظين لمنع أي حالات تراخي في أداء المهام المكلفين بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجراءات الامتحانات الإدارات التعليمية الاجراءات الرقابية الثانوية العامة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ سوهاج ووكيل الصحة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

أمن سوهاج يكشف حقيقة تغيب فتاة ويؤكد: غادرت بمحض إرادتها

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

نجم الأهلي: معسكر الفريق في كأس العالم كان "سايب" والشناوي لازم يقعد دكة

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

الاحتلال يعلن اغتيال حكم العيسى القائد البارز في حماس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقتها بالخير والرزق القريب

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

المزيد
الجريدة الرسمية