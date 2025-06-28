محافظ سوهاج يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية بكل دقة داخل اللجان الامتحانية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمراكز والمدن.

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة استمرار متابعة الإجراءات المتخذة للرقابة الصارمة على العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لينعكس ايجابيا على أداء الطلبة للامتحان في أجواء مستقرة.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهود للسير على النهج الذي يحقق صورة مشرفة للتعليم في سوهاج، والخروج بالامتحانات بشكل منظم وآمن، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد تقدمًا واضحًا في مستوى الانضباط داخل اللجان.

وطالب المحافظ بعدم تفتيش الطلاب أثناء الامتحانات إلا في حالة وجود اشتباه قوي وضبط حالة غش واضحة، مؤكدًا أن الإعلان عن مثل هذه الحالات ضروري لردع من تسول له نفسه الإخلال بالنظام.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجان، وتكليف مديري الإدارات التعليمية وفرق العمل بمتابعة المدارس ميدانيًا، ومعاونة أمن اللجنة في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول اللجنة تحت إشراف مباشر من مدير المديرية، مع التركيز على المدارس التي ترد منها شكاوى متكررة، واستمرار المراقبين في أداء دورهم بكل أمانة للسيطرة على حالة الانضباط باللجان.

وفي ختام الاجتماع، شدد "سراج" على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من فرص الغش، وإرسال رسائل حازمة للمراقبين والملاحظين لضبط حالات الغش والتعامل معها بحسم، بالإضافة إلى متابعة عملية تدوير المراقبين والملاحظين لمنع أي حالات تراخي في أداء المهام المكلفين بها.

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