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رياضة

الإصابات تضرب الهلال السعودي قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تأكد غياب 5 لاعبين عن فريق الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة المقررة فجر الثلاثاء المقبل، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

غيابات الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي 

ويفتقد الهلال السعودي قائده سالم الدوسري الجناح الأيسر، بالإضافة إلى استمرار غياب المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، ومصعب الجوير، لاعب الوسط الهجومي، وعبد الله الحمدان وعبد الإله المالكي.

كايو بديل الدوسري أمام مانشستر سيتي 

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم السبت، أن إنزاجي استقر على إقحام البرازيلي كايو سيزار، الجناح الأيمن، في المثلث الهجومي للزعيم.

وأضافت الصحيفة أن كايو، الذي غاب مؤخرا للإصابة، بات جاهزا للمشاركة، ويستعد للعب دور أساسي في المواجهة الصعبة المرتقبة.

وكان الهلال السعودي قد تأهل وصيفا للمجموعة الثامنة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، متصدر الترتيب.

 

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