السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفد كنائس محافظة المنوفية يؤدي واجب العزاء في فتيات «لقمة العيش»

وفود الكنيسة بالمنوفية،فيتو
وفود الكنيسة بالمنوفية،فيتو

شارك عدد من وفود كنائس محافظة المنوفية في واجب العزاء لـ"فتيات العنب" كما أطلق عليهن إعلاميا واللاتي رحن ضحايا في حادث الطريق الإقليمي.

 

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد قدم واجب العزاء في شهداء حادث الإقليمي بكفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف.

وتقدم المحافظ صفوف متلقي العزاء بالسرادق الجماعي المقام بالقرية بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، الدكتور صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق،  الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم،  الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة، محمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر  بالمنوفية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وجمع غفير من أهالي القرية والشخصيات العامة.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه ومواساته لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 

وأكد محافظ المنوفية على توحيد الجهود فى صرف التعويضات اللازمة لأهالي الشهداء، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حادث الطريق الاقليمي محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتلقى العزاء في ضحايا حادث الإقليمي بكفر السنابسة (صور)

التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة في حادث المنوفية ومصرع 19 فتاة وإصابة آخرين، سائق التريلا تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، والتحليل يثبت تعاطيه للمخدرات، وقرار بحبسه على ذمة التحقيق

زيادة تعويضات ضحايا حادث المنوفية لـ500 ألف جنيه لأسرة المتوفى و70 ألفا لكل مصاب

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

القضاء الإداري ينهي الجدل في قضية عزل وزير التعليم

ضبط 7 ملايين دولار مهربة في مطار بيروت قادمة من دولة أفريقية

بالأسماء، تفاصيل غرق 3 فتيات وشاب أثناء استقلالهم مركبا في المنيا (صور)

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصدقة على العاصي؟، يسري جبر يجيب (فيديو)

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية