ضبط مخالفات تموينية خلال حملات مكبرة لضبط الأسواق بقنا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات مشددة من حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.

حملات رقابية موسعة بقنا

وشنت المديرية حملات رقابية موسعة شملت المرور على جميع الإدارات التموينية، وتفتيش المطاحن، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى الأسواق العامة بمختلف مراكز المحافظه

أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تم تحرير 53 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،تحرير محضر واحد لعدم الاحتفاظ بالفواتير،تحرير محضر واحد لقيام أحد المواطنين بالذبح خارج المجازر الحكومية،وفي قطاع المخابز، تم تحرير 2 محضر لمخابز بلدية مغلقة، و2 محضر لعدم إعطاء بون للمواطنين، ومحضر واحد لعدم الإعلان عن مستودع دقيق.

وفي سياق متصل، تابعت مديرية التموين سير عملية توريد القمح المحلي لموسم 2025، حيث أكدت أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم دون وجود أي معوقات أو تكدسات في مواقع الاستلام

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

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