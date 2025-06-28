محافظ سوهاج ووكيل الصحة يشهدان احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

في اليوم العالمي للتبرع بالدم

تفقد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج يرافقه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتورة مريم ظريف مدير بنك الدم الإقليمي فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم وذلك ضمن فعاليات احتفالات اليوم العالمي للتبرع بالدم.

"دويدار": هذه أكبر حملة للتبرع بالدم تشهدها المحافظة في تاريخها

وأشار " دويدار" إلى أن الحملة تعد أكبر حملة للتبرع بالدم تشهدها المحافظة في تاريخها من حيث أماكن التبرع والفرق المشاركة وكذلك الإقبال من المواطنين موضحًا أن مستشفيات المحافظة استقبلت المتبرعين منذ الصباح وحتي الان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتأتي تلك الإحتفالات حرصًا من الدولة على ترسيخ ثقافة التبرع التطوعي المنتظم بالدم، وتعزيز المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم، و

وتقام حملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،و اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وبمشاركة مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والمجتمع المدني والأحزاب والمواطنين بالمحافظة من الشباب والرجال وكبار السن، وذلك بالتزامن مع الاحتفالية الكبرى التي تقيمها وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، تحت شعار «تبرعك بالدم حياة».

دويدار " أن التبرع بالدم يُعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى

وأكد " دويدار " أن التبرع بالدم يُعد واجب إنساني تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مؤكدًا أن التبرع بالدم سلوك صحي يعمل على تجديد الدم وتقليل احتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات وتقليل إحتمالات حدوث جلطات القلب ويساهم في دعم جهود الدولة في توفير أكياس الدم الآمنة بمستشفياتها.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الحملة بميدان الثقافة

وتفقد سراج ودويدار والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية بالمحافظة أعمال الحملة بميدان الثقافة بسوهاج ويعد أكبر ميادين المحافظة ويتمركز به 6 سيارات مجهزة لإستقبال المواطنين للتبرع بالدم بجانب سيارات هيئة الإسعاف المصرية المشاركه في التأمين الطبي.

محافظ سوهاج يشيد بالتنظيم الحملة

ومن جانبه أشاد المحافظ بالتنظيم الجيد للفعالية وخروجها بالشكل المشرف محققة أهدافها، والمشاركة المجتمعية الواسعة، والتي تعكس وعي المواطنين بمحافظة سوهاج بأهمية هذا العمل الإنساني النبيل.

كما ثمن محافظ سوهاج حرص المواطنين علي المشاركة في الحملة، مشيدًا بدور فرق التوعية الصحية ودورهم في تصحيح المعلومات المغلوطة لدي بعض المواطنين وشرح أهمية التبرع الدم ومدي أهمية توفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته تستخدم عند مواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج: التبرع بالدم أحد أبرز صور التكافل المجتمعي

وأوضح عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن التبرع بالدم يمثل أحد أبرز صور التكافل المجتمعي، وركيزة حقيقية لضمان توفير العلاج للمرضى في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم بساعد في إنقاذ حياة مئات المرضي والمصابين، وأن التبرع بالدم لا يساهم فقط في إنقاذ الأرواح، بل يعزز من صحة المتبرع نفسه، مضيفًا أن خدمات الإمداد بالدم ومشتقاته تعد من المكونات الأساسية لأي نظام صحي فعال، ولا يمكن ضمان توفر كميات كافية من الدم إلا من خلال التبرع التطوعي والدوري من المواطنين لافتًا إلى أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين وإجراء الإختبارات الصحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة.

نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي لتوعوية وتثقيفية بالحملة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن فعاليات الإحتفالية تتضمن تنظيم ماراثون رياضي ينطلق من أمام نادي سوهاج الرياضي، وصولًا بميدان الشباب وينتهي بميدان الثقافة ومشاركة الشباب بالتبرع بالدم من خلال الحملة، هذا بالإضافة نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي لتوعوية وتثقيفية وحث المواطنين على التبرع بالدم من خلال فرق التواصل المجتمعي والثقافة الصحية.

وكيل الصحة يوجه التحية والتقدير للفرق الطبية

ومن جانبه شكر “ دويدار “ جميع المواطنين وخاصة الشباب المشاركين بالحملة، قائلا ” كل نقطة دم تهبها لغيرك هي حياة تمنحها لإنسان ينتظر الأمل، موجهًا التحية والتقدير للفرق الطبية ومختلف فرق العمل التي تبذل جهدًا كبيرًا في تنظيم مثل هذه الفعاليات”.

واستكمل المحافظ ووكيل الوزارة الجولة بتفقد بنك الدم الإقليمي للتعرف علي أهم الخدمات التي يقدمها للمرضي.

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