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رياضة

لتعويض رايندرز، ميلان يحسم صفقة نجم وسط تورينو

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

نجح نادي ميلان، في حسم تعاقده مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق تورينو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صامويل ريتشي ينضم إلى ميلان

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "تم حسم انتقال صامويل ريتشي لاعب وسط تورينو، إلى ميلان، بعدما توصل الناديان لاتفاق شفهي مقابل 23 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات".

وأضاف "لقد تم إبلاغ ريتشي بالاستعداد لإجراء الكشف الطبي في ميلان، بينما سيكمل الروسونيري وتورينو، الإجراءات الرسمية للصفقة".

ونوه "سينضم ريتشي رسميا إلى صفوف ميلان خلال الأيام المقبلة، ثم سيأتي الدور على صفقة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عقب انتهاء كأس العالم للأندية".

ريتشي يعوض رايندرز في ميلان

وباع ميلان، نجمه الهولندي تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، في صفقة تخطت 70 مليون يورو، كما اقترب لاعب الوسط الأمريكي يونس موسى، من ترك الروسونيري.

 

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