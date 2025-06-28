وكيل "صحة قنا" يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم (صور)

أطلق الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وانطلقت تلك الفعاليات من ديوان مديرية الصحة وسط حشد غفير من كافة قيادات مديرية الصحة للمشاركة الفعالة والبناءة لتلك الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة تمركزت فرقها الطبية بميدان بنزايون، ميدان سيدي عبدالرحيم القنائي، ميدان سيدي عمر، وأمام مسجد ناصر، هذا بالإضافة إلي بنك الدم بمستشفي أبوتشت، دشنا، قنا العام ومستشفي قوص وذلك وسط تواجد مكثف من الفرق الطبية المدربة لإستقبال المواطنين المتبرعين وفحص الحالة الصحية لهم قبل التبرع والتأكد من سلامتهم وقابليتهم للتبرع.

وإطمأن وكيل الوزارة علي المواطنين المتبرعين وعلي سلامتهم مقدمًا الشكر لهم علي مساهمتهم الفعالة للتبرع بالدم، مشيرًا إلي أن التبرع بالدم يُعدُ سلوكًا صحيًا هامًا يدعم تجديد خلايا الدم للمتبرع ويُقلل فرص الإصابة بالجلطات ويساهم في إنقاذ حياة المرضي والمصابين.

كما أثني وكيل الوزارة علي المساهمة الملموسة من مديرية الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والتأمين الصحي ومؤسسة صُناع الحياة، مصر الخير، بشبابها، كوادر شباب قنا، ريدك، وكيان YLy علي دعمهم ومشاركتهم لإنجاح الحملة من خلال فرقهم المتميزة.

وأشار إلي إنتشار فرق التثقيف الصحي خلال الحملة لحث المواطنين علي التبرع والتوعية الصحية نحو أهمية التبرع لحمايتهم وسلامتهم.

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