بينهم شقيقتان، تفاصيل وفاة 4 أشخاص غرقا في نهر النيل بالمنيا

لقي شاب و3 فتيات مصرعهم غرقا خلال استقلالهم مركبًا في وسط النيل بناحية قرية ابو عزيز، بين مركزي بني مزار ومطاي في محافظة المنيا.

منهم 2 أشقاء.. 3 فتيات وشاب غرقوا في النيل بالمنيا



وتلقى اللواء مجدي سالم مساعد وزير وزير الداخلية لأمن المنيا، بلاغا من المقدم حازم الحيني رئيس مباحث مركز بني مزار، يفيد بوقوع حادث تعرض مركب للغرق في وسط النيل.

3 فتيات وشاب غرقوا في النيل بمطاي بالمنيا





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 فتيات وشاب، وهم (فارس محمد علي عبد العال 22 سنة ومقيم بقرية ابو عزيز مركز مطاى، وشهد رضا احمد عمران 18 سنة وداليا رضا احمد عمران 20 سنة وميادة سيد محمد 13 سنة وجميعهم مقيمون بعزبة السلام بمركز بني مزار.





وتكثف قوات الإنقاذ النهري، البحث عن جثامينهم.





وجار تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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