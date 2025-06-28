ضبط صاحب المركب المتسبب في مصرع 4 أشخاص غرقا بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتسبب في مصرع 4 أشخاص، بينهم 3 فتيات غرقا في نهر النيل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

ضبط صاحب المركب المتسبب في وفاة 4 أشخاص بينهم 3 فتيات في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع 3 فتيات وشاب غرقا في نهر النيل خلال استقلالهم مركب في نهر النيل في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

قوات الإنقاذ النهري

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها من أجل انتشالهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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