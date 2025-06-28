السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: توقيع 10 اتفاقيات بين مصر والنمسا قريبا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إنه تناول مع نظيرته النمساوية عددا من ملفات العلاقات الثنائية بالمجالات المختلفة. 
 

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزينجر"، اليوم فى القاهرة، ان هناك اتفاق مشترك لرفع العلاقات إلى أفق اعلى بما يتسم بالعلاقات بين الدولتين.

منوها إلى أنه تم التباحث بشأن البحر الأحمر والأزمة السودانية وكذلك قضية المياه وأن مصر لن تفرط فى هذا الملف.

وأضاف: هناك رغبة مشتركة بين التدين للتعاون فى الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشاد عبد العاطى بدعم الشركات النمساوية فى مصر مشيرا إلى ان عدد الشركات النمساوية فى مصر وصل إلى 500 شركة ما يؤكد إلى مواكبة بيئة الاستثمار فى مصر وسعت هذه الشركات لاقتناص فرص الشركات فى مصر.

ونوه إلى عمل الشركات النمساوية فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والغذائية ومجالات إعادة تدوير المياه وكذلك قطاع النقل واللوجستيات.

وثمن عبد العاطى دور الشركات النمساوية فى توطين الصناعة فى مصر لخلق فرص عمل.

واضاف: انه تم التباحث فى مجال مكافحة الارهاب لما تمتلك مصر خبرة فى هذا المجال وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدم الاقتصار على مواجهتها أمنيا فقط.

 

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن تصدير العمالة المصرية الى النمسا مشيرا إلى أنه سيتم توقيع 10 اتفاقيات بين مصر والنمسا خلال الزمن القريب.

ونوه إلى أنه تم التباحث بشأن أهمية المشاركة فى الخطة المصرية لبناء الإنسان المصرى ليواكب المواطن الأوروبى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشيرا إلى ان زيارة وزيرة الخارجية النمساوية تعد الأولى إلى الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ومستدام لخلق أفق سياسي للوصول لاقامة الدولة الفلسطينية لانه السبيل الوحيد لأمن إسرائيل ودول المنطقة.

 

وشدد على انه تم رفض أى حلول عسكرية للمشاكل مشددا إلى ان سياسة التجويع الممنهج مخالف للقانون الدولى والدولى الانسانى.

 

ونوه إلى أنه فور وقف إطلاق النار فى غزة سوف تبادر مصر بعقد مؤتمر دولى وتنفيذ الخطة المصرية العربية.

وطالب بمزيد من الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

وتقوم وزيرة خارجية النمسا بزيارة إلى القاهرة وعقد الوزيران لقاء ثنائيًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين حيث وجرى مناقشة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الآنية وعلى رأسها التطورات فى منطقة الشرق الأوسط والوضع فى قطاع غزة.

 

 

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزيرة خارجية النمسا النمسا

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