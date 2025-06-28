وزيرة خارجية النمسا: ندعم الخطة المصرية بشأن وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

قالت وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزينجر: مصر بدورها هي وجهة التصدير فى القارة الافريقية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى القاهرة، نعول على النمو الاقتصادي في مصر والتعاون في العديد من المجالات الطاقة المتجددة وتدوير المياه.

وأضافت أنه يوجد تعاون بين مصر والنمسا فى مجال الهجرة غير الشرعية، وأشارت إلى انه يتم التفكير فى تدريب المزيد من العمالة المصرية للعمل فى النمسا.

واعربت عن تقديرها للعمل مع مصر مشيرة إلى أن مصر تستحق الشكر لاستقبالها المزيد من اللاجئين.

وأشارت إلى أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتزن بتهدئة الأوضاع السياسية فى المنطقة، وأنه تم التحدث بشأن حرب إسرائيل وإيران التي شغلت العالم أجمع مشددة على ان الحلول الدبلوماسية والسياسية هى السبيل الوحيد.

واضافت ان الاتفاق النووي لم يكن فعالا ولابد من اتفاق جديد.

وشددت على ضرورة إنفاذ المساعدات الى غزة ولا بديل ولا غنى عنها ومسألة مهمة للغاية.

ونوهت إلى أن الشاحنات تقف ولا تصل للاهالى غزة.

وأكدت دعم بلادها للخطة المصرية العربية مشددة على أنه لا بديل إلا أن تبقى غزة للفلسطينيين ومصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه

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