وزيرة خارجية النمسا: حان الوقت لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

قالت وزيرة خارجية النمسا، بيات ماينل رايزينجر، إنه “حان الوقت لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين كما حدث فى ايران”.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت فى القاهرة، أنه لابد من إطلاق سراح الأسرى وإنفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة غير قابل للنقاش.

وأضافت، أن الحلول العسكرية لن تأتى بنتائج ولابد من الطرق الدبلوماسية.

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