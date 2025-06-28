السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزيرة خارجية النمسا: نرحب بمبادرة الرئيس السيسي لإصلاح الأمم المتحدة

وزيرة خارجية النمسا،
وزيرة خارجية النمسا، فيتو

قالت وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزينجر إن الحلول السياسية هي التي  تمنح الكثير من المنظورات المستقبلية للحل بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلى.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم فى القاهرة، أنه لابد من إطلاق سراح الاسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية فورا.

وأضاف: لابد من وجود خطة حقيقية ولايمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.

وثمنت بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
وقالت نرحب بالإصلاح وليس الاستبدال لأن النمسا وبلادها سعيدة بالانضمام إليها.

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وزيرة خارجية النمسا النمسا بدر عبد العاطي مصر والنمسا

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