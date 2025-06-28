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مصرع 4 أشخاص غرقًا في نهر النيل بالمنيا

وفاة 4 أشخاص غرقًا
وفاة 4 أشخاص غرقًا في نهر النيل بالمنيا، فيتو

لقى 4 أشخاص، بينهم 3 فتيات، مصرعهم غرقًا في نهر النيل بأحد مراكز محافظة المنيا أثناء استقلالهم مركب.

 وفاة 4 أشخاص غرقًا في نهر النيل بالمنيا

وقد تلقى قسم النجدة إخطارًا بالحادث، على إثره انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث قامت فرق الإنقاذ بجهود مكثفة لانتشال الغرقى.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إبلاغ النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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