قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عاما لعاملين لاستعراضهما القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة إثر طلق ناري وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

المشدد 15 عاما لعاملين لاستعراضهما القوة بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين "أحمد.م.ص" و"عصام.أ.م" في القضية رقم 28589 لسنة 2024، قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4705 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، قد استعرضا القوة ولوّحا بالعنف واستعملاه ضد المجني عليه ياسر ع وأهالي منطقته السكنية، بأن توجها إلى مسكنه على النحو المبين في الاتهام التالي، وأطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهما، قاصدين إرهاب من حولهما، مهدّدين لإتمام جريمتهما محل الاتهام التالي.

وقد استطرد أمر الإحالة أن جناية أخرى قد وقعت بناءً على ارتكاب تلك الجريمة، وهي أنهما في ذات الزمان والمكان: ضربا عمدًا المجني عليه/ ياسر علي وزير عبد الله مع سبق الإصرار، بأن بيّتا النية وعقدا العزم المصمَّم على التعدي عليه، وأعدّا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) – كما هو موضح بالوصف التالي – فتوجها إلى أسفل شرفة منزله، وصاحا فيه جهرًا، ولدى استبيان المجني عليه للأمر، أطلقا صوبه أعيرة نارية من أسلحتهما، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي نشأ عنها عاهة مستديمة غير قابلة للشفاء، تمثلت في فقدانه لإبصار العين اليمنى، وقد قُدّرت نسبتها بـ (35%)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة بالقليوبية لمتهم باستعراض القوة

وأوضح أمر الإحالة بالقليوبية أن المتهم الأول: حاز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فردين خرطوش)، على النحو المبين بالأوراق، كما حاز بغير ترخيص طلقات خرطوش مما يُستخدم على السلاحين الناريين سالفي الذكر، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني: حاز سلاحين ناريين غير مششخنين (فردين خرطوش)، وكان ممن لا يجوز منحهم ترخيصًا في حيازتهما أو إحرازهما، لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية، كما حاز ذخيرة (طلقات خرطوش) مما يُستخدم في السلاح الناري سالف البيان، وكان ممن لا يجوز منحهم ترخيصًا في حيازتها أو إحرازها.

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