وزير البترول يتفقد تجهيزات سفينة التغييز "Energos Eskimo" بالسخنة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الإنتاج، وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، حيث تواصل الوزارة جهودها الحثيثة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية الحيوية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خاصة خلال أشهر فصل الصيف.

العمل علي زيادة الإنتاج من خلال تكثيف أعمال البحث

وأوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل حاليًا على مسارين متوازيين الأول يتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز عبر تكثيف أعمال البحث والاستكشاف ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج.



بينما يركز المسار الثاني على استكمال الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من خلال استقبال شحنات غاز مسال مستورد باستخدام سفن التغييز كحل انتقالي لضمان استدامة واستقرار الإمدادات لمحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية.

ربط سفينة التغييز بميناء سوميد بالعين السخنة

جاء ذلك خلال تفقده للمراحل النهائية من تجهيزات سفينة التغييز "Energos Eskimo" بميناء العين السخنة، استعدادًا لنقلها وربطها على رصيف ميناء سوميد، حيث ستتولى السفينة استقبال شحنات الغاز المسال، وإعادة تغييزه قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وخلال جولته، حرص الوزير على لقاء العاملين على متن السفينة، مشيدًا بجهودهم، ومؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الدولية في السلامة والجودة، كما وجه بضرورة اختبار الأجزاء المكتملة واعتمادها أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط له.



رافق الوزير خلال الجولة، المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(ايجاس) والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والمهندس أسامة السمنودى نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بقطاع البترول.

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