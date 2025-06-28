السبت 28 يونيو 2025
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أخبار مصر

حادث أشمون، السيسي يوجه الحكومة بصيانة وإصلاح الطرق بكل دقة وخاصة الدائرى الإقليمى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

حادث أشمون، وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الارشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

 

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