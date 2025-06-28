السبت 28 يونيو 2025
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بدء ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة بـ جنايات الإسكندرية (صور)

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات  الإسكندرية، ثالث جلسات محاكمة المحامي نصر الدين  المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك بالدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، حسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

 

 

التقرير الطبي يؤكد سلامته النفسية والعقلية

 

كشف التقرير الطبي لسفاح المعمورة بعد فحصه وإعداد تقرير طبي بمعرفة لجنة ثلاثية بمستشفي العباسية أن حالته لا تستدعي حجزه لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.

وأكد التقرير سلامة المتهم النفسية والعقلية، فضلًا عن الخمور ومخدر الحشيش، مؤكدًا أنه ادعى تردده على عيادات نفسية بالإسكندرية دون أن يذكر معلومات عنها، وأيضًا أنه يحاول المرواغة وكثير الكذب ومعدل ذكائه متوسط.

ويواجه نصر تهم ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، لتسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.

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