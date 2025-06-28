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أخبار مصر

البترول تجهز لانطلاق الدورة الرابعة من منتدى مصر الدولي للتعدين

البترول، فيتو
البترول، فيتو

تنطلق في الخامس عشر من يوليو المقبل، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر الدولي للتعدين، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار يومين، ويضم مجموعة من كبرى الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في قطاع التعدين، وفي مقدمتهم شركة باريك جولد العالمية، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، والتي أعلنت مشاركتها في المنتدى بصفتها كشركة رائدة فى صناعة التعدين العالمية.

و يأتي المنتدي الذي سيفتتح أعماله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار تنفيذ المحور الثالث من استراتيجية عمل الوزارة والمتعلق بتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.

 

تقديم مصر كواجهه استثمارية تعدينيه واعدة 

 

ويهدف منتدي مصر الدولي للتعدين لتقديم مصر كوجهة استثمارية تعدينية واعدة في ضوء التطورات والإصلاحات الكبيرة التي شهدها المناخ الاستثماري خلال العام الأخير لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.

و في إطار كونه فرصة مستقبلية للاقتصاد المصري، تعمل  وزارة البترول والثروة المعدنية علي تهيئة مقومات الانطلاق بقطاع التعدين، سواء من خلال استثمار ما تتمتع به مصر من طبيعة جيولوجية متميزة، أو البنية التحتية القوية التي تم تنفيذها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد داعم هام للأنشطة  التعدينية، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة وتطوير البيئةخ التشريعية والنظم الاستثمارية والمحفزات للمستثمرين من خلال تحديث نظم الاتفاقيات الخاصة باستغلال الذهب والمعادن مع شركتي باريك جولد وانجلو جولد اشانتي ثاني ورابع اكبر شركتين عالميا علي الترتيب بما يزيد جاذبية السوق المصري أمام الشركات العالمية والمحلية. الي جانب تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية قادرة على تطوير القطاع بكفاءة ودعم خطط تطوير الأنشطة التعدينية، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي.

 

التفاعل بين قطاع التعدين وكبار المستثمرين 

 

وسيوفر المنتدى فرصا واسعة للتفاعل بين قطاع التعدين المصري وكبار المستثمرين والخبراء، من خلال الجلسات النقاشية المتخصصة والمعرض المصاحب، بهدف إلقاء الضوء على فرص تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها، والاستفادة من أحدث التطورات الاستثمارية الايجابية في التعدين المصري، وبما يمهد الطريق أمام عقد شراكات استراتيجية لدوران عجلة الاستثمار بوتيرة سريعة في هذا القطاع.

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