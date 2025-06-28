علي جمعة وأبو العزائم «أبرز الفائزين»، إعلان نتائج انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم السبت، نتائج انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتي جرت بمقر المشيخة في منطقة الدراسة بالقاهرة، وسط إشراف قضائي كامل، وبحضور الجمعية العمومية المكونة من 70 عضوًا من مشايخ الطرق الصوفية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار 10 أعضاء جدد لعضوية المجلس الأعلى، الذي يُعد أعلى هيئة تنظيمية للتصوف في مصر، وهم:

الدكتور علي جمعة – شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية

الشيخ سالم الجازولي – شيخ الطريقة الجازولية

الشيخ محمد علاء أبو العزائم – شيخ الطريقة العزمية

الدكتور جمال مختار – شيخ الطريقة الدسوقية

الشيخ سعيد الشناوي – شيخ الطريقة الشناوية

الشيخ أحمد الصاوي – شيخ الطريقة الصاوية

الشيخ الحسين حامد سلامة الراضي – شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية

الشيخ عبد الله المحجوب الميرغني – شيخ الطريقة الميرغنية الختمية

الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي – شيخ الطريقة الشبراوية

الدكتور محمود مالك علوان – شيخ الطريقة العلوانية الخلوتية

وكان قد توافد شيوخ الطرق الصوفية منذ الصباح الباكر على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة وذلك للمشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية التي عقدت اليوم تحت إشراف قضائي كامل حيث تنافس 14 مرشحا من مشايخ الطرق الصوفية.

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