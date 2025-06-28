توافد المشايخ على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

شهدت منطقة الدراسة بالقاهرة، صباح اليوم السبت، توافد العشرات من مشايخ الطرق الصوفية على مقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك للمشاركة في انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والتي تُعقد تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار عشرة أعضاء يمثلون الطرق الصوفية في أعلى هيئة تنظيمية للتصوف في مصر.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور الجمعية العمومية المكونة من 70 عضوًا، لاختيار 10 مرشحين من بين 14 متقدمًا، إلى جانب شيخ المشايخ، وممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، والداخلية، والثقافة، والتنمية المحلية.

وكان في مقدمة الحاضرين للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم: الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية، الشيخ جمال الدسوقي، شيخ الطريقة الدسوقية، الشيخ محمد عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية

وتضم قائمة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى نخبة من كبار مشايخ ورموز التصوف في مصر، من بينهم:قائمة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية: الشيخ الدكتور علي جمعة، الشيخ الدكتور محمد محمود أبو هاشم، الشيخ محمد عبد الرحيم العزازي، الشيخ أحمد الصاوي، الشيخ علاء أبو العزائم، الشيخ جمال الدسوقي، الشيخ محمود أبو علي، الشيخ سالم الجازولي، الشيخ سعيد الشناوين الشيخ عبد الخالق الشبراوي، الشيخ محمود مالك علوان، الشيخ أحمد التسقياني، الشيخ عبد الله المحجوب، الشيخ الحسين سلامة الراضي.

وفي بيان سابق، أكدت المشيخة العامة للطرق الصوفية أن الانتخابات تجري بإشراف لجنة مُشكّلة من محافظة القاهرة، برئاسة المحافظ أو من ينيبه، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف اللجنة بالإشراف على هذا الاستحقاق، في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن هذه الانتخابات تمثل تجسيدًا لقيم التصوف القائم على التزكية، والتجرد، وخدمة المجتمع، مشددًا على أن الهدف من اختيار ممثلي المجلس هو تعزيز دور التصوف في نشر الاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأضاف القصبي: "نؤمن أن التصوف الصحيح هو حصن منيع في مواجهة التطرف والانحراف، وهذه الانتخابات ترسخ لمسيرة العمل الجماعي، والمشاركة الواعية في اتخاذ القرار، بما يخدم القيم الروحية والأخلاقية التي يمثلها أهل التصوف على مدار التاريخ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.