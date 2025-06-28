10 صور ترصد عرض "ملحمة السراب" بمهرجان الفرق المسرحية

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "ملحمة السراب"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض ملحمة السراب

العرض لفرقة قصر ثقافة دمياط الجديدة، تأليف سعد الله ونوس، إعداد وإخراج عمرو الزغبي، ويناقش قضايا الفساد والطمع والخداع المجتمعي، مجسدة في شخصية "عبود الغاوي" الذي يعود إلى قريته بعد سنوات من الغياب، حاملا معه الإغواء والفتن التي تهدد القيم والمبادئ.

ويبرز العمل صراع الخير والشر، وكيف يمكن للمال أن يغير النفوس ويغوي البشر، إلى أن يصل الأمر إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي.

فريق مسرحية ملحمة السراب

"ملحمة السراب" تمثيل: نادر مصطفى، أحمد الخطيب، أمير أسعد، السيد سراج، محمد أبو العزم، أحمد أبو العزم، يوسف صدقة، نانا باسم، أحمد طارق، بسملة خليفة، خالد الفيومي، يارا السقا، إبراهيم رجب، بسمة فرحات، محمود الحفني، أحمد عبد المنعم، أمنية عيسى، مریم أحمد، محمود نوارج، أحمد جمال، أحمد عوض، مجدي الوهدان، أحمد زقزوق، ميرنا العوضي، أحمد چيمي، جنة رامي، عبد السلام الجندي، خالد أيمن، آية كامل، عمر شعلان، فارس شعلان، ومحمد معروف.

تصحيح لغوي ميرنا العوضي، بسمة فرحات، وأحمد عبد المنعم، أشعار حسن فريد، ديكور وملابس خلود أبو العينين، تأليف موسيقي وألحان عبد الرحمن الحلبي، استعراضات خالد الشاذلي، جرافيك ومونتاج بهاء أسعد، ماكياج مهاب جمعة، تنفيذ ديكور عبده عرابي، تنفيذ ملابس فاطمة حسن، تنفيذ إضاءة أحمد موسى ومحمد حشيش، مخرج مساعد أحمد عاطف وأمير أسعد، ومخرج منفذ أحمد جلال.

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